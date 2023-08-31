Водитель мусоровоза предстанет перед судом в Удмуртии

Уголовное дело направлено в суд Фото: Архив КП

Водитель мусоровоза, под колесами которого погиб 13-летний подросток, предстанет перед судом. Об этом сообщает прокуратура Удмуртии.

По данным следствия, в июне 2023 года 44-летний мужчина, житель села Вавож, во время поворота не заметил ребенка на велосипеде и совершил на него наезд. 13-летний подросток скончался на месте ДТП от полученных травм.

Уголовное дело направлено в суд. Водителю грозит наказание до 5 лет лишения свободы.

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