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НовостиПроисшествия31 августа 2023 12:09

Водитель мусоровоза предстанет перед судом в Удмуртии

В июне мужчина сбил 13-летнего подростка
Дана Солнцева
Уголовное дело направлено в суд

Уголовное дело направлено в суд

Фото: Архив КП

Водитель мусоровоза, под колесами которого погиб 13-летний подросток, предстанет перед судом. Об этом сообщает прокуратура Удмуртии.

По данным следствия, в июне 2023 года 44-летний мужчина, житель села Вавож, во время поворота не заметил ребенка на велосипеде и совершил на него наезд. 13-летний подросток скончался на месте ДТП от полученных травм.

Уголовное дело направлено в суд. Водителю грозит наказание до 5 лет лишения свободы.

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