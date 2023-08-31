Ижевск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия31 августа 2023 12:29

Жителя Удмуртии отправили в колонию за избиение сожительницы

Будучи пьяным житель села Каракулино напал с кулаками на свою собутыльницу
Дана Солнцева
Его признали виновным

Его признали виновным

Фото: Диля Ахмадишина

В Удмуртии признали виновным в избиении жителя села Каракулино. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Установлено, что в декабре 2022 года пара вместе выпивала. Во время застолья между мужчиной и женщиной произошла ссора. Обвиняемый напал на потерпевшую с кулаками и несколько раз ударил по лицу.

Мужчину признали виновным и взяли под стражу в зале суда. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 2 года и 6 месяцев.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Проезд по улице Металлургов в Ижевске на месяц перекроют из-за коммунального строительства

Несколько частных хозяйств загорелись в Удмуртии 31 августа

«ИПОПАТ» оштрафовали на 700 тысяч из-за задержек автобусов в Ижевске