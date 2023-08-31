Жителя Удмуртии отправили в колонию за избиение сожительницы

Его признали виновным Фото: Диля Ахмадишина

В Удмуртии признали виновным в избиении жителя села Каракулино. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Установлено, что в декабре 2022 года пара вместе выпивала. Во время застолья между мужчиной и женщиной произошла ссора. Обвиняемый напал на потерпевшую с кулаками и несколько раз ударил по лицу.

Мужчину признали виновным и взяли под стражу в зале суда. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 2 года и 6 месяцев.

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