Жители Удмуртии не хотели бы видеть свои детей менеджерами или блогерами

34% опрошенных хотели бы видеть развитие ребенка в технических специальностях Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Подавляющее большинство родителей в России не хотели бы видеть своего ребенка как будущего блогера,менеджера или актера. Такое социологическое исследование провел RT.

Всего в опросе приняло участие более 1300 человек. Таким образом, по данным издательства, более 54% опрошенных хотели бы видеть своих детей аналитиками, разработчиками или программистами. А 27% опрошенных рассказали, что при подготовке к школе выбрали математический профиль и отдали ребенка на дополнительные занятия, чтобы впоследствии ребенок был увлечен какими-либо техническими специальностями.

«Отмечается, что склонять ребенка к обучению по техническому профилю намерены 34% родителей. А 17% убеждены, что профессия должна быть прикладной, так как сейчас не хватает рабочих рук, и этот дефицит, по их мнению, будет только нарастать», – отметили аналитики.

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