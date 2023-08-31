Парусная регата пройдет в Ижевске с 1 по 3 сентября

1 сентября начнуться соревнования среди любителей. Фото: Сергей Суворов

В Ижевске с 1 по 3 сентября в акватории Ижевского пруда пройдет вторая «Ижевская регата» (6+). Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

В открытом кубке по парусному спорту примет участие 26 команд из разных регионов России. 1 сентября начнуться соревнования среди любителей. Основные старты пройдут 2 и 3 сентября. 3 сентября, кроме основного старта, пройдут соревнования для детей и награждение участников.

Для зрителей на берегу пруда будут проходить разные интерактивные и концертные программы. На сцене выступят группы: «Н.Е.С.П.И.Ц.А» (12+) и «The Шпроты» (6+). А также 3 сентября в 13:00 состоится отчетный концерт детской творческой студии ZSKILLS, на котором выступит финалистка «Х-Фактор Беларусь» Анеты Капба (6+).

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