Жители Удмуртии массово отказываются от сбора биометрии

Отказаться от использования Биометрии можно в любое время Фото: Мария Бакланова

МФЦ Удмуртии отмечает увеличение отказа жителей региона от сбора биометрических данных. Об этом сообщают наши коллеги из «КоммерсантЪ – Удмуртия».

Только с 24 по 31 августа в многофункциональных центрах региона было принято около 4,7 тысяч заявлений с отказом от использования биометрии. Причиной тому стало распространение в социальных сетях недостоверной информации о сроках, когда можно подать отказ.

«Единая биометрическая система (ЕБС) помогает идентифицировать гражданина по его биометрическим характеристикам, что позволяет получить любые услуги без личного посещения и документа, удостоверяющего личность. При этом сдача биометрии проходит на добровольной основе, а также требует письменного согласия и предоставления документов», – говориться в сообщении.

Напоминаем, что установленных законом сроков отказа от использования биометрии нет. Любой гражданин может отозвать свое согласие в любой момент. Для этого необходимо обратиться в местный МФЦ и подать соответствующее заявление.

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