Погода на день: 1 сентября в Ижевске переменная облачность и +21 °С

В Ижевске переменная облачность Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск. Сегодня пятница, 1 сентября. В столице Удмуртии в течение дня ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

Днем столбик термометра поднимется до +21 °С. Ветер северный 5 м/с. Ночью до +12 °С.

По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление днем составит 747 мм ртутного столба, магнитное поле спокойное.

Хорошего вам дня!

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