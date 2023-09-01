4 случая заражения клещевыми инфекциями зарегистрировали в Удмуртии за неделю

Эпидсезон по клещам еще не закончился Фото: Архив КП

В Удмуртии за неделю зарегистрировали два новых случая энцефалита и два – боррелиоза. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по региону.

Всего в больницы с жалобами на присасывание клещей обратились более 13 тысяч человек. 107 человек заразились разными инфекциями, которые передают членистоногие. Из них 62 случая – боррелиоз, 45 – энцефалит.

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