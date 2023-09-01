Ремонт ул. Кирова закончился в Ижевске

Так выглядела улица Кирова в районе перекрестка с Удмуртской во время ремонта Фото: Мария Бакланова

В Ижевске закончился масштабный ремонт ул. Кирова. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил Владимир Гуляев, и.о. главы города.

На работы выделили 200 млн рублей из бюджета региона. Дорожники убрали старый асфальт, обновили основание дороги и бортовые камни, уложили два слоя асфальтобетона на площади 50 тыс. кв. м, отремонтировали тротуары площадью 3,8 тыс. кв. м, обустроили платные парковки.

Также отремонтировали пять посадочных площадок на остановках трамвая. Привели в порядок 10 тыс. кв. м газонов на перекрестках с ул. Удмуртской, Коммунаров и Песочной появились новые рельсы.

Напомним, ради ремонта перекрывали перекрестки по выходным и перенаправляли транспорт. Самые масштабные работы были в районе ул. Удмуртской. Тогда движение ограничивали на пять дней.

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