С 1 сентября в России действуют уточненные правила по допуску машины к эксплуатации

Уточнят правила, при которых можно эксплуатировать автомобили
Фото: Амир Закиров
В России с 1 сентября действуют уточненные правила по эксплуатации автомобилей. Об этом сообщает RT.
Правила описаны в постановлении правительства страны. Это могут быть недочеты, которые связаны с обзорностью, освещением, шинами, рулевым управлением и так далее.
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