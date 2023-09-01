С 1 сентября в России действуют уточненные правила по допуску машины к эксплуатации

Уточнят правила, при которых можно эксплуатировать автомобили Фото: Амир Закиров

В России с 1 сентября действуют уточненные правила по эксплуатации автомобилей. Об этом сообщает RT.

Правила описаны в постановлении правительства страны. Это могут быть недочеты, которые связаны с обзорностью, освещением, шинами, рулевым управлением и так далее.

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