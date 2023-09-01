Новый стадион открыли в школе №5 в Ижевске

Стадион открыли в школе №5 Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В школе №5 Ижевска открыли новый стадион, на котором ученики будут заниматься физкультурой. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Пусть этот день станет успешным стартом нового учебного года. У вас впереди большое будущее и много возможностей. И эти возможности сегодня расширяются благодаря тому, что мы получили в подарок замечательный спортивный комплекс», – произнесла на линейке директор школы Ольга Порцева.

Здесь появились беговые дорожки, футбольное поле, площадка с тренажерами, спортивная площадка, яма для прыжков.

Стадион вышел стоимостью 15 млн рублей, 11 из них внес бизнес.

Объекту присвоили имя участника СВО Владислава Герасимова, чемпиона мира по силовым единоборствам, выпускника школы №5. Он погиб в 2022 году, был посмертно награжден Орденом мужества. В школе в его честь открыли памятный знак.

«Комсомолка» делилась фотографиями с линеек.

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