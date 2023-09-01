Житель Удмуртии купил поддельное водительское удостоверение

Мужчину с поддельными правами остановили сотрудники ГИБДД
Фото: Константин ИВШИН
Житель Юкаменского района предстанет перед судом за использование поддельного водительского. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
Мужчина был лишен прав, но купил себе поддельный документ с правами категории В. В августе он ехал на машине, но его остановили сотрудники ГИБДД для проверки документов. Мужчина выдал фальшивку за настоящее удостоверение, но воспользоваться им не получилось.
Дело направили в суд.
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