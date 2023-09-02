Мастер-классы и выставки: котодом предложили открыть в Воткинске

Котикам планируют предоставить дом, а людям – возможность провести время с животными
Фото: Архив КП
В Воткинске могут открыть котодом. С такой инициативой вышли волонтеры, которые заботятся о животных. Об этом сообщает пресс-служба администрации Воткинска.
В учреждении планируют заботиться о питомцах, проводить выставки, устраивать мастер-классы, давать возможность пообщаться с животными.
«Конечно, такие идеи мы приветствуем. Будем искать возможность выделить помещение в безвозмездное пользование, поможем с регистрацией НКО. Предложили девушкам также принять участие в грантовых конкурсах», – отметил глава города Алексей Заметаев.
Котодом может стать и точкой притяжения туристов.
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