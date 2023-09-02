Погода в Ижевске на день: 2 сентября потеплеет до +22 градусов

Прогноз для ижевчан на субботу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Доброе утро! КП-Ижевск расскажет, каким будет прогноз на эту субботу.

Как сообщает гидрометцентр Удмуртии, 2 сентября в столице республики ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Дневная температура воздуха составит +20.. +22°С. Скорость северо-восточного ветра достигнет 6-11 м/с.

Вечером столбик термометра, по данным Росгидрометцентра, опустится до +8°С. Осадков не ожидается. Направление ветра изменится на северное, скорость снизится до 2 м/с.

Желаем вам отличного дня!

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