Более 82,5 тысяч школьников Ижевска сели за парты 1 сентября

Свои двери в республике открыли более 540 школ Фото: Мария Бакланова

День знаний отметили в Ижевске в пятницу, 1 сентября. По данным Управления образования городской администрации, в этом году в Ижевске за парты сели более 82,5 тысяч школьников.

Первоклассников в столице Удмуртии на сегодняшний день 11,5 тысяч, а в целом по региону, как сообщил Удмуртстат, – более 22 тысяч.

Всего в республике начали свою работу 541 школа (в том числе две новые), 38 учреждений среднего профессионального образования и 5 государственных вузов.

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