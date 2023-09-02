Упавшую в колодец собаку вызволили спасатели в Удмуртии

Пес сильно испугался. Фото: vk.com/pssur

В Сарапуле пришлось доставать из колодца провалившуюся туда собаку. Об этом на официальной странице ВКонтакте сообщает Поисково-спасательная служба Удмуртии.

Сообщение на пульт дежурного поступило ранним утром 2 сентября. Животное свалилось в открытый люк на перекрестке улиц Советской и Седельникова. Спасатели выехали на место, подняли собаку при помощи веревки и передали взволнованной хозяйке.

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