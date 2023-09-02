В Удмуртии легковушка сбила нетрезвую женщину рядом пешеходным переходом

Фото: vk.com/gibdd_uva

ДТП с наездом на пешехода произошло в поселке Ува 31 августа около 22:00. Об этом сообщает увинский отдел ГИБДД на официальной странице ВКонтакте.

18-летний водитель «Лады 2107» сбил 31-летнюю женщину, которая решила перейти дорогу не по пешеходному переходу, а рядом с ним. Женщина получила травмы, ее доставили в больницу. Известно, что у нее имелись признаки алкогольного опьянения.

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