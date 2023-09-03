Погода на день: 3 сентября в Ижевске переменная облачность и +22 °С

В Ижевске переменная облачность
Фото: Мария Бакланова
Доброе утро, Ижевск. Сегодня воскресенье, 3 сентября. В столице Удмуртии в течение дня ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
Днем столбик термометра поднимется до +22 °С. Ветер северный 2 м/с. Ночью похолодает до +12 °С.
По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление днем составит 752 мм ртутного столба, магнитное поле неустойчивое.
Хорошего вам дня!
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