Археологи нашли древнее поселение на месте прокладки газопровода в Удмуртии

Археологические находки. Фото: vk.com/idnakarmuseum

Сенсационное открытие сделали археологи из Удмуртии во время разведочных работ на трассе планируемого газопровода. Как сообщил на официальной странице ВКонтакте музей-заповедник «Иднакар» им. М. Г. Ивановой, в пойме реки Чепцы был выявлен мокрый слой, в котором находились остатки деревянного частокола и осколки лепных горшков.

Как пояснили специалисты, мокрые археологические слои носят такое название из-за повышенного содержания влаги и ограниченного доступа кислорода. Они встречаются в мерзлом грунте, а также на дне водоемов. Уникальность таких пластов состоит в том, что особые условия позволяют сохраняться древесине и другим органическим материалам.

Открытие мокрого слоя с остатками конструкций на селищах чепецкой культуры стало уникальным событием. Подобный слой здесь был обнаружен впервые.

По словам заведующего отделом археологии музея «Иднакар» Александра Демина, добраться до нужного уровня было непросто из-за полуметрового слоя гравия, который был завезен в советское время. Но, возможно, именно этот техногенный слой помог сохранить пойменный участок.

Ученые отнесли обнаруженный участок к Омутницкому селищу IX–XIII веков. Сейчас над ним находится современная деревня. Раньше считалось, что археологический памятник простирается до берега Чепцы, но оказалось, что его границы шире.

Вероятно, в пойме находились сооружения, связанные с речными промыслами, мог здесь располагаться и загон для скота.

Остатки частокола аккуратно извлекли, перебинтовали и направили на медленную просушку. Им предстоит отправиться в Казанский (Приволжский) федеральный университет к специалисту, который постарается определить их возраст. К сожалению, примеров подобного археологического дерева из Удмуртии нет, поэтому сравнивать омутницкие образцы не с чем. Скорее всего, для определения возраста воспользуются радиоуглеродным методом.

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