В Удмуртии ищут родственников старшины Красной армии Шкляева Евсея

Шкляев Евсей похоронен в братской могиле в районе хутора Кузнецова Фото: Архив КП

В Удмуртии ведутся поиски родственников погибшего во время Великой Отечественной войны старшины Шкляева Евсея Александровича. Об этом сообщает СПО «Новый Феникс».

По данным поисковиков, Шкляев Евсей Александрович – уроженец деревни Качашур Глазовского района республики. В 1937 году, возрасте 22 лет был призван на военную службу в ряды Красной армии. Служил стрелком-радистом. Смог дослужиться до звания старшины. Во время Великой Отечественной войны был удостоен ордена Красной Звезды и медали «За отвагу».

Мужчина погиб в возрасте 27 лет 22 июля 1942 года во время воздушного боя около хутора Кукуева в Ростовской области. Был похоронен в братской могиле в районе хутора Кузнецова.

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