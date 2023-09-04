Число взломов мессенджеров увеличилось в Удмуртии

Чаще всего мошенники взламывают вотсап и телеграм Фото: Мария Бакланова

В Удмуртии стали чаще взламывать WhatsApp* и Telegram (вотсап и телеграм). Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Мошенники получают доступ к страницам пользователей, а затем настраивают переадресацию сообщений на свой номер. Затем они устраивают рассылку с просьбой перейти по фишинговой ссылке или дать деньги в долг.

МВД просит использовать надежные пароли и настраивать двухфакторную аутентификацию. В случае взлома стоит сменить пароль.

Если ваш знакомый просит в мессенджере одолжить денег или перейти по какой-либо ссылке, перезвоните ему и убедитесь, что вы разговариваете с ним. На незнакомые карты или виртуальные кошельки переводить средства не стоит.

*принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в России

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