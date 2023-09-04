Мальчик в полном порядке: пострадавшего при пожаре ребенка выписали из Сарапульской больницы

Ребенок не нуждается в амбулаторном наблюдении
Фото: Амир Закиров
Пострадавшего при пожаре 7-летнего мальчика выписали из Сарапульской городской больницы. Об этом в своем телеграм-канале сообщила вице-премьер правительства Удмуртии Эльвира Пинчук.
Напомним, ребенок пострадал в загоревшемся деревянном бараке в конце августа. Пожарные нашли мальчика во время тушения и тут же передали его врачам. На тот момент он был без сознания.
К счастью, врачам удалось спасти жизнь ребенка, сейчас его здоровью ничего не угрожает.
«Мальчик в полном порядке, в амбулаторном наблюдении не нуждается», – отметила Пинчук.
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