Один погиб и трое пострадали: страшное ДТП произошло в Завьяловском районе Удмуртии

52-летний мужчина погиб на месте аварии. Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

3 сентября в 6:20 на 24-м км дороги «Ижевск – Ува» произошло ДТП. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

23-летний водитель авто GREAT WALL не справился с управлением, съехал с дороги, а затем опрокинулся. В результате ДТП на месте аварии скончался один из пассажиров легковушки – 52-летний мужчина. Травмы получили водитель и два других пассажира: мужчины в возрасте 27 и 28 лет.

Отмечается, что водитель мог быть пьян. Сотрудники Госавтоинспекции выдали направление для освидетельствования в медучреждении.

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