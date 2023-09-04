19% жителей Ижевска считают свой город лучшим для построения карьеры

Многие ижевчане считают, что карьеру лучше строить в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Екатеринбурге. Фото: elements.envato.com

Лишь 19% ижевчан уверены, что в столице Удмуртии можно построить успешную карьеру. Об этом сообщает пресс-служба сервиса SuperJob, опираясь на проведенный среди горожан опрос.

Согласно данным аналитиков, 65% жителей Ижевска считают, что строить карьеру лучше в другом городе. Среди наиболее перспективных городов были названы Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Казань.

С течением времени все меньше ижевчан называют свой город лучшим для работы. В 2020 году 35% жителей считали Ижевск перспективным для построения карьеры, в 2021 – 32%, а в 2022 – 29%.

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