Концерн «Калашников» в Ижевске увеличит производство боеприпасов в два раза

На предприятии откроют 700 новых рабочих мест. Фото: kalashnikovgroup.ru

До конца 2023 года концерн «Калашников» откроет новые участки по выпуску управляемых артиллерийских снарядов. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«Проект предусматривает формирование современного кластера, оснащенного высокотехнологичным оборудованием, с созданием 700 дополнительных рабочих мест», – отмечают на производстве.

В ближайшее время на концерне откроют еще два крупных цеха, на которых займутся производством высокоточных изделий (ЗУР 9М33, «Вихрь-1», «Китолов-2М»). Благодаря этому выпуск боеприпасов увеличится более чем в два раза.

Отмечается, что благодаря государственной субсидии на производстве ежемесячно увеличивает парк техники. На данный момент на завод поступило уже 40 новых станков, еще 100 – находятся в доставке.

«Увеличение мощностей дивизиона — это важный стратегический этап в развитии предприятия. Спрос на наши изделия стабильно высокий, отзывы от заказчика об их применении в условиях боевых действий – положительные. Потенциал предприятия позволяет не только наращивать технологические мощности, но и создавать новые виды специальной продукции», – заключил президент АО «Концерн «Калашников» Алан Лушников.

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