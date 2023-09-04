Как-нибудь потом: администрация Можги не установила освещение и знаки на нескольких участках отремонтированных дорог

В 2024 году в Можге отремонтируют еще 6 участков дорог. Фото: udmurt.ru

В Можге завершился ремонт восьми участков дорог, которые вошли в перечень объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

Приемку выполненных работ провела специальная комиссия. Общая длина обновленных дорог составила 4,61 км. В результате ремонта заменили асфальт на следующих улицах: Рабочая, Бабкина, Садовая, Дружбы, Районная, Редукторная, Южная и Байбородова. В частности, на улице Байбородова укрепили обочины, создали водоотводные системы в зонах скопления воды, а также установили тротуар.

Андрей Цаплин, член штаба Народного Фронта в Удмуртии, подчеркнул, что вопросов к подрядчику нет, а вот к заказчику – администрации города – напротив. Проблемы возникли из-за отсутствия освещения на участках с искусственными неровностями и нехватки дорожных знаков. Правительство планирует установить недостающие дорожные знаки в ближайшее время. Как отмечается в правительстве, недостающие дорожные знаки муниципалитет планирует установить позднее. Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Александр Бреев подчеркнул, что такой подход к работе необходимо менять.

«Важно, чтобы те дороги, которые мы ремонтируем по нацпроекту, на приемке были на 100% готовы к эксплуатации. Тем заказчикам, кто привык доделывать элементы безопасности когда-нибудь потом, придется перестраиваться. Теперь, когда муниципалитеты будут составлять технические задания и ведомости объемов работ, они должны будут закладывать в них всё, что необходимо для комплексного подхода в ремонте конкретного объекта», – сообщил политик.

В следующем году в Можге продолжатся работы. Подрядчик обновит еще 6 участков дорог общей протяженностью 3,6 км.

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