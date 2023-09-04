Пожар на автодороге: «Ниссан» загорелся в Малопургинском районе

При инциденте никто не пострадал. Фото: ПСЧ-37
4 сентября в 11:25 на 145-м километре трассы М-7, находящейся в Малопургинском районе, произошел случай возгорания легкового автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ПСЧ-37.
Пожар начался из-за короткого замыкания в самодельных тяговых аккумуляторных батареях. Но дальнейшего распространения огня не последовало. В результате инцидента никто не пострадал.
Машина загорелась на трассе М-7. Фото: ПСЧ-37
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