Пожар на автодороге: «Ниссан» загорелся в Малопургинском районе

При инциденте никто не пострадал. Фото: ПСЧ-37

4 сентября в 11:25 на 145-м километре трассы М-7, находящейся в Малопургинском районе, произошел случай возгорания легкового автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ПСЧ-37.

Пожар начался из-за короткого замыкания в самодельных тяговых аккумуляторных батареях. Но дальнейшего распространения огня не последовало. В результате инцидента никто не пострадал.

Машина загорелась на трассе М-7. Фото: ПСЧ-37

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