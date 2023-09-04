Культурный обнал: мошенники из Удмуртии обналичивали и крали деньги с «Пушкинских карт»

В отношении участников группы возбуждены уголовные дела
Фото: Мария Бакланова
В Удмуртии пресекли деятельность преступной группы, которая занималась обналичиванием и кражей денег с «Пушкинских карт» молодежи. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по республике.
В отношении участников группировки возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Сейчас полицейские заняты поиском дополнительных доказательств вины подозреваемых. Им грозит до 5 лет колонии.
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