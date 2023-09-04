Махинации в течение 3 лет: замначальника управления деревообрабатывающей компании в Удмуртии осудили за взяточничество

Мужчину приговорили к условному сроку лишения свободы Фото: Мария Бакланова

В Удмуртии по делу о взяточничестве осудили 45-летнего бывшего замначальника управления по материально-техническому обеспечению деревообрабатывающей компании. Об этом сообщают пресс-службы СУ СК и прокуратуры региона.

С февраля 2019 года по сентябрь 2022 года мужчина неоднократно получал взятки от представителей коммерческих организаций за информацию о закупках компании, в которой он работал, за способствование в выборе их фирм в качестве поставщиков товаров, а также обещания заключения в будущем аналогичных договоров. За три года осужденный незаконно обогатился на более чем 1,9 млн рублей.

Суд признал мужчину виновным по частям 6 и 7 статьи 204 УК РФ (коммерческий подкуп в значительном и крупном размерах). Осужденного приговорили к 6 годам лишения свободы условно, лишили права занимать определенные должности в коммерческих организациях на три года, а также оштрафовали на 3 млн рублей. Кроме того, суд конфисковал имущество обвиняемого на сумму полученной взятки. Приговор в законную силу не вступил.

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