55% жителей Ижевска уважают своего начальника

5% работающих жителей Ижевска ненавидят своего начальника. Фото: elements.envato.com

55% работающих ижевчан уважают своего непосредственного начальника. Об этом сообщает пресс-служба SuperJob, опираясь на результаты опроса, который провели аналитики сервиса.

Так, по данным специалистов, чаще всего симпатию к руководству испытывают женщины. Мужчины же к своему начальнику скорее равнодушны. В целом положительно к боссу относятся 9% опрошенных, а 5% респондентов сказали, что ненавидят своего руководителя. Лишь 2% участников опроса испытывают к начальству любовь.

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