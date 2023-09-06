Неизвестные выломали часть забора на территории школы №8 в Ижевске

Отсутствующая часть забора находится рядом со входом на территорию школы. Фото: @zlou18

Часть ограждения на территории школы №8 в Ижевске была выломана неизвестными. Об этом сообщают жители города в соцсетях.

«Граница на замке!» – шутят горожане.

Выломанная часть забора находится рядом со входом на территорию школы. Но все же стоит отметить, что на калитке, которая должна ограждать школьников от опасности, висит замок.

В управлении образования Ижевска объяснили, что администрация школы систематически выполняет ремонт ограждения, однако новые повреждения вновь появляются.

«К сожалению, жители микрорайона, считающие не важным вопрос безопасности детей, не желают пользоваться тротуарами вокруг территории школы. Администрация школы №8 призывает родителей обучающихся, жителей микрорайона повысить гражданскую сознательность и бережно относится к муниципальному имуществу!» – отмечают власти.

О сроках ремонта ограждения не сообщается.

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