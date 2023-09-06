Спасатели помогли сидящей на окне 5 этажа 3-летней девочке в Ижевске

Девочка кидалась из окна игрушками. Фото: МЧС Удмуртии

В Ижевске спасатели помогли 3-летней девочке, которая сидела у открытого окна на 5 этаже дома на улице Удмуртская. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

О девочке сообщили местные жители, которые заметили, как ребенок сидит у открытого окна и бросается игрушками. По приезде спасатели установили автолестницу и проникли в квартиру через балкон. Оказалось, что вместе с девочкой дома находилась бабушка.

Причины и обстоятельства произошедшего будут устанавливаться сотрудниками полиции.

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