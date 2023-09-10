Врач посоветовала уменьшить количество сахара при синдроме хронической усталости

Фото: архив редакции

Избегать переизбытка сахара следует тем, кто подвержен синдрому хронической усталости. Такой совет дала врач Екатерина Демьяновская в беседе с RT.

По ее словам, синдром хронической усталости может развиться после перенесенного инфекционного заболевания, чаще всего вирусного. Он может указывать на развитие анемии, нарушений работы щитовидной железы, депрессии, хронических инфекционных и даже онкологических заболеваний.

«Специфического лечения для него не разработано. В основе терапии – коррекция образа жизни. Один из наиболее важных аспектов – полноценный сон», – отметила врач.

Людям, которым сложно концентрироваться на рабочих задачах и выполнять требуемый объем, следует делать перерывы со сменой типа деятельности.

«Если работа сидячая, взбодриться поможет короткая прогулка или комплекс упражнений на растяжку. При этом важно прислушиваться к своим ощущениям и не перегружать себя, чтобы не вызвать еще большей усталости. К лечебной физкультуре можно подключать массаж».

Немаловажную роль в поддержании энергии играет питание. Заряд бодрости дадут фрукты и овощи – в них много витаминов и минералов. О силе мышц позаботятся нежирное мясо, рыба, яйца и молочные продукты. Длительное насыщение без скачков глюкозы в крови дадут крупы медленной варки.

Специалист подчеркнула, что при синдроме хронической усталости нужно сократить в рационе сахар. Так как после резкого прилива энергии от сладкого наступает спад, и тогда человек чувствует себя еще больше истощенным.

Также необходимо пролечить хронические заболевания, особенно хронический синусит, ринит, бронхит.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Как Лариса Долина в Ижевске выступала

Лепс обожает анекдоты, Тимати любит простые макарошки, Клава Кока стала взрослой: Павел Баженов из Удмуртии раскручивает звезд эстрады

Гороскоп на неделю: с 11 по 17 сентября Девам стоит отдохнуть, а Львам – заявить о себе