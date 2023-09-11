Оплатил покупки банкнотами «Банка приколов»: в столице Удмуртии задержан безработный мошенник

Мужчина расплатился поддельными купюрами в двух магазинах. Фото: скриншот из видео
В Ижевске по подозрению в мошенничестве задержан 29-летний безработный местный житель. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
По данным следствия, мужчина купил в магазине несколько банкнот «Банка приколов» номиналом 5 тысяч рублей, а затем расплатился поддельными купюрами за покупку в магазине вейпов и наушники.
Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Мужчине грозит до двух лет колонии.
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