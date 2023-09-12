Предлагали грузоперевозки: в Удмуртии задержали мошенников, обманувших жителей разных регионов России на почти 550 тысяч рублей

Расследование продолжается. Фото: МВД Медиа

В Ижевске по подозрению в краже денег задержали троих местных жителей 1991, 1993 и 1996 годов рождения. Об этом сообщает пресс-служба МВД Медиа.

По версии следствия, на сайте в интернете молодые люди откликались на объявления людей, которые нуждались в услуге перевозки вещей. Под видом водителей логистических фирм сообщники предлагали потерпевшим свои услуги. Обязательным условием была предоплата перевозки. После того, как подозреваемым переводили названные суммы, они просто переставали выходить на связь.

Сейчас стражи порядка установилипричастность мужчин к трем преступлениям на общую сумму в почти 550 тысяч рублей. Но полицейские предполагают, что жертвами сообщников стали более 30 человек из разных регионов России.

При обыске в квартирах подозреваемых были обнаружены и изъяты 54 телефона, 49 банковских карт, 24 сим-карты, а также роутеры и другая техника. Возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ (мошенничество). Расследование продолжается.

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