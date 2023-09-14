Две женщины заблудились в лесу 13 сентября в Удмуртии

Заблудившиеся женщины в медицинской помощи не нуждались. Фото: @psoregion18

13 сентября в лесу в Завьяловском районе заблудились две отправившиеся за грибами женщины 1972 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба ПСО «Региона 18».

К моменту начала поисков заряд телефонов женщин подходил к нулю, и поэтому действовать нужно было срочно. Спасатели выехали на место и спустя полтора часа обнаружили потерявшихся. Они находились в трех км от деревни Сокол.

Спасатели отмечают, что потерявшиеся женщины поступали согласно правилам. Обе были одеты в яркую одежду и взяли с собой мобильные телефоны. После сообщения о том, что они заблудились, потерявшиеся разожгли костер и стали ждать помощи, оставаясь на связи с поисковиками и не блуждая по лесу. После того как женщин нашли, выяснилось, что ни одна из них не нуждается в медицинской помощи.

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