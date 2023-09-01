Первые студенты из Китая прилетели в Ижевск для учебы в ИжГТУ

Для обучения в ИжГТУ в Ижевске прибыли 8 юношей и одна девушка. Фото: @istukalashnikov

Первые 9 студентов из КНР прилетели в Ижевск для обучения в ИжГТУ. Об этом сообщает пресс-служба учебного заведения.

Делегация прибыла на встречу в университете вместе с начальником международного отдела Цзинаньской образовательной корпорации «Чжишан» Цзяньцян Чжо и ведущим переводчиком этой корпорации Вэйвэй Чжан. Отмечается, что для поступления иностранных студентов в ижевский ВУЗ была проведена большая работа, которая не прерывалась даже в период пандемии коронавируса.

В завершении встречи обе стороны обменялись памятными подарками. А затем студенты отправились оформлять необходимые документы и знакомиться с кафедрами ВУЗа. После для ребят провели экскурсию по Ижевску.

Четверо из приехавших студентов будут обучаться на подготовительном отделении ИжГТУ (русский язык), а остальные – по направлению «Реклама и связи с общественностью» (бакалавриат).

«Обратной дороги нет! Пока не получите дипломы ИжГТУ», – пошутил ректор ИжГТУ Александр Губерт.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Народная артистка Удмуртии Марина Кузнецова скончалась в Ижевске

Первые детали для сборки Lada Largus сварят в Ижевске в ноябре

«Постарались, чтобы хватило на 2 программы»: с 1 сентября 2023 года в Ижевске ограничили количество часов в бесплатных детских кружках