Туман ожидается в Удмуртии 17 сентября

Туман ожидается ночью и утром Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Ночью и утром 17 сентября местами по Удмуртии ожидается туман с ухудшением видимости до 500 метров и менее. Об этом сообщает МЧС региона, опираясь на данные синоптиков республики.

Специалисты просят местных жителей быть бдительными и осторожными. Отметим, что при ухудшении видимости определить расстояние между автомобилями намного сложнее. Поэтому водителям стоит соблюдать дистанцию, не увеличивать скорость и не совершать резких маневров. Также лучше использовать ближний свет фар, так как он освещает дорогу лучше, чем дальний.

Напомним, ранее «КП – Ижевск» подготовила подробный прогноз погоды на это воскресенье.

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