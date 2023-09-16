Туман ожидается в Удмуртии 17 сентября

Туман ожидается ночью и утром
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Ночью и утром 17 сентября местами по Удмуртии ожидается туман с ухудшением видимости до 500 метров и менее. Об этом сообщает МЧС региона, опираясь на данные синоптиков республики.
Специалисты просят местных жителей быть бдительными и осторожными. Отметим, что при ухудшении видимости определить расстояние между автомобилями намного сложнее. Поэтому водителям стоит соблюдать дистанцию, не увеличивать скорость и не совершать резких маневров. Также лучше использовать ближний свет фар, так как он освещает дорогу лучше, чем дальний.
Напомним, ранее «КП – Ижевск» подготовила подробный прогноз погоды на это воскресенье.
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