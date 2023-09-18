Ижевская «Ижсталь» обыграла ХК из Норильска

Следующая игра «Ижстали» пройдет на льде в Тамбове 20 сентября. Фото: @izhstal

ХК «Ижсталь» обыграла команду из Норильска в домашнем матче. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Сталевары открыли счет на 17-й минуте первого периода, гол забил нападающий Чусовитин. Во втором периоде соперники хоккеистов из Ижевска сравняли счет и забросили шайбу в ворота хозяев льда. Но уже на первой минуте последней двадцатиминутки ижевский хоккеист Носов помог команде вырваться вперед.

«Далее гости настойчиво атаковали ворота хозяев льда, но команда выстояла. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Ижстали», – сообщили в организации.

Отметим, что эта победа прервала серию из 4-х поражений сталеваров подряд. Следующая игра пройдет на льде в Тамбове 20 сентября.

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