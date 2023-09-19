Отопительный сезон стартует в Глазове 21 сентября

Строительство новых теплотрасс не повлияет на запуск тепла Фото: Диля Ахмадишина

21 сентября в Глазове начнется отопительный сезон. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В первую очередь тепло включат в социальных объектах, в том числе в детских садах, школах и больницах. Многоквартирные дома начнут подключать с 26 сентября.

В то же время в городе проводится ремонт теплотрасс на бульваре Карла Маркса и по улице Кирова. Отмечается, что на запуск тепла в расположенных на участках домах это никак не повлияет. Работы закончат в октябре этого года. Однако, для запуска новой теплотрассы на улице Кирова придется трижды отключить отопление на один день на улицах Короленко, Советская, Кирова и Пряженникова.

Напомним, ранее глава Глазовского района Галина Аверкиева рассказала, что муниципалитет сделал для подготовки к грядущей зиме.

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