54-летнего жителя Удмуртии подозревается в хранении оружия и боеприпасов

Раньше мужчина увлекался охотой. Фото: скриншот из видео

В Сарапульском районе в хранении боеприпасов и оружия подозревается 54-летний местный житель. Об Этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В частном доме мужчины полицейские обнаружили несколько пистолетов, в том числе газовые и травматический, автомат, охотничье ружье, револьверы, а также патроны и порох. Отмечается, что часть от боеприпасов была непригодна для использования.

Подозреваемый объяснил стражам порядка, что порох, ружье и патроны у него остались со времен его увлечения охотой, а все остальное – досталось от друга еще в далекие 90-е.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов). Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

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