Капремонт пройдет в 23 школах Удмуртии в 2023 году

Президент провел рабочую встречу с главой Удмуртии. Фото: kremlin.ru

В 2023 году в Удмуртии капитально отремонтируют 23 школы. Об этом заявил глава республики Александр Бречалов во время рабочей встречи с Владимиром Путиным.

«Мы семь школ уже запустили в этом году, всего будет 23 в этом году капитально отремонтировано, а в прошлом году девять школ», – сказал глава региона.

В качестве примера Бречалов привел школу в поселке Ува, где недавно отремонтировали не только фасад, но и заменили внутри все системы отопления и сети, а также заменили оборудование.

«Я знаю, что сейчас идет разработка на следующие периоды, и очень важно, чтобы Вы поддержали, потому что мало строить новое что-то, важно еще поддержать то, что может долго служить», – Отметил Бречалов.

Напомним, президент посетил Удмуртию для проведения Военно-промышленного заседание. На совещании были подняты три важнейших вопроса в сфере военного развития страны.

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