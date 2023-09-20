Женщины высади 16 новых сортов сирени. Фото: udmurt.ru

Участницы конкурса «Миссис Удмуртия» высадили аллею сирени в ботаническом саду. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

«Осенняя посадка деревьев – новая традиция среди представительниц регионального этапа конкурса красоты замужних женщин», – отмечают власти.

30 красавиц собрались в Завьяловском районе республики и высадили 16 новых сортов сирени. Отмечается, что ранее подобных кустов в коллекции ботанического сада не было.

Напомним, в феврале финалистка регионального этапа конкурса Елена Максимова отправилась на Международный конкурс красоты «Миссис Вселенная» и вернулась домой с победой! Ранее победительница рассказала, что происходило за кулисами соревнования, а также чем она живет после его окончания.

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