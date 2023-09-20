В детских садах и медучреждениях Ижевска начали включать отопление

Отопление включили в 4 детских садах Ижевска Фото: Мария Бакланова

В социальных объектах Ижевска начали включать отопление. Об этом сообщает пресс-служба филиала ПАО «Т Плюс» в Удмуртии.

Подачу тепла включают на основании заявок от учреждений. Так, на утро 20 сентября батареи в четырех ижевских детских садах, четырех больничных комплексах и в реабилитационном центре стали теплыми.

Отмечается, что для подачи заявки на досрочное подключение к отоплению нужно подготовить документы, которые подтвердят готовность объектов к отопительному сезону. Сделать это могут и организации, которые обслуживают жилой фонд.

По правилам подачу тепла в жилые дома включают, когда в течение 5 дней столбик термометра не поднимался выше 8°С.

«В этом году администрация Ижевска приняла решение начать отопительный период раньше температурного порога, чтобы обеспечить планомерный, спокойный запуск системы теплоснабжения», – отметили энергетики.

Напомним, отопительный сезон в столице республики начался еще 15 сентября.

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