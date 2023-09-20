Александр Бречалов: Мы считаем, что сейчас время возможностей

ВС России пополнило уже более 2,5 тыс. контрактников из Удмуртии Фото: Мария Бакланова

Уже более 2,5 тыс. жителей Удмуртии заключили контракт и отправились служить в ВС страны. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов во время встречи с президентом страны Владимиром Путиным.

«Мы понимаем все сложности, все вызовы, но тем не менее считаем, что сейчас время, действительно, возможностей», – подчеркнул Бречалов.

Отметим, что в Удмуртии ведется постоянная поддержка участников СВО и их семей. На данный момент уже более 3 тысяч человек получили помощь в фонде «Защитники Отечества» в Удмуртии. Об этом и других мерах помощи мы писали здесь.

Напомним, Владимир Путин посетил Ижевск 19 сентября, в День оружейника. Глава государства провел Военно-промышленное заседание, а также посетил предприятие «Аэроскан».

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Владимир Путин обсудил с Александром Бречаловым проблемы в медицине Удмуртии

Владимир Путин пообещал разобраться с дефицитом бюджета и госдолгом Удмуртии

План был готов к утру: как пережило год после пожара лакокрасочное предприятие Palizh в Удмуртии