Около 130 литров рябинового варенья сварили на фестивале в Ижевске

Мастерицы музея-заповедника «Лудорвай» варили лакомство в настоящих печах. Фото: администрация Ижевска

Около 130 литров рябинового варенья сварили на Рябиновом фестивале в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Удмуртии.

РЯБИНАfest прошел сразу на трех площадках города – в Рябиновом сквере, парке Тишино и Сквере оружейника Драгунова. Мастерицы музея-заповедника «Лудорвай» варили лакомство в настоящих печах. Получить варенье мог любой желающий, для этого нужно было поучаствовать в мастер-классах и играх.

Для гостей мероприятия также подготовили концерт, а также спортивные соревнования, в том числе рябиновый боулинг и рыжий баскетбол.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Владимир Путин пообещал разобраться с дефицитом бюджета и госдолгом Удмуртии

Пользование платными парковками в Ижевске 20 сентября станет бесплатным

Беспилотники, гособоронзаказ и медицина: на что обратил внимание Владимир Путин во время визита в Удмуртию