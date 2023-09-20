Гороскоп на день: 21 сентября Овны решат проблемы в личной жизни, а Водолеи – в делах

Не выбирайте из двух зол Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз на четверг для всех знаков зодиака.

Овен

У вас уже не осталось времени на то, чтобы стоять в стороне и наблюдать. Пришла пора действовать. Открытость в личной жизни поможет вам увидеть истинную личину вашего партнера. Не бойтесь смотреть правде в глаза. Примите ошибки прошлого и смело шагайте в новый день.

Телец

День обещает быть сложным, в то же время вы сумеете сосредоточиться на повседневных делах. Достичь целей не так-то просто, но у вас есть для этого достаточно сил. А вот со средствами нужно быть осторожнее. Тщательно планируйте свой бюджет.

Близнецы

Вам потребуется гораздо больше времени для принятия решений. Встав на распутье, прислушайтесь к себе. Взвесьте все за и против. Особое внимание уделите мелочам – именно они сыграют ключевую роль в вашем будущем.

Рак

Вы ощутите, как внутри вас медленно разгорается пламя жизни. Этот день вы проведете в комфортной для себя обстановке. Ваш внутренний мир резонирует с тем, что окружает вас. Вы в гармонии.

Лев

Находясь в центре внимания, не стесняйтесь показать себя во всей красе. Этот день идеально подойдет для развития. Направьте свой энтузиазм на достижение своих целей.

Дева

Вам предстоит столкнуться с трудностями в делах. Причиной тому послужат ваши сомнения. Пора преодолеть их. Вера в свои силы поможет вам открыть в себе множество новых возможностей.

Весы

Вам потребуется терпение для того, чтобы добиться поставленных целей. Прислушайтесь к своему состоянию. У вас хватит мудрости преодолеть любые препятствия и остаться в плюсе.

Скорпион

Для вас открыт поток позитивной энергии. Лучше всего направить ее на реализацию своего творческого потенциала. Однако не стоит уходить с головой в работу. Рядом с вами есть люди, нуждающиеся в помощи. Ваша доброта вернется к вам сторицей.

Стрелец

Пришла пора насладиться заслуженной свободой и независимостью. Ваше ясное зрение позволит вам избежать любых опасностей на пути. Доверьтесь зову сердца.

Козерог

Не нагнетайте обстановку на пустом месте. Конфликты, о которых вы так переживаете, мнимы. Сейчас вам необходимо занять выжидательную позицию. Ситуация разрешится сама собой.

Водолей

Чтобы быстро найти решение возникшей у вас проблемы, постарайтесь приспособиться к окружающей обстановке. Находиться в чужой шкуре не комфортно, однако так вы не упустите выгоду.

Рыбы

Вы будете испытывать массу позитивных эмоций. День обещает быть насыщенным на сюрпризы. Будут они хорошими или нет – это вам предстоит понять самостоятельно. Как минимум, благодаря им вы сумеете открыть себе путь к новым достижениям.

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