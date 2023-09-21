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НовостиОбщество21 сентября 2023 3:03

Погода на день: 21 сентября в Ижевске +24°C

Расскажем о погоде в столице Удмуртии на предстоящие сутки
Марина Орехова
Погода на 21 сентября от «КП-Ижевск». Фото: архив КП

Погода на 21 сентября от «КП-Ижевск». Фото: архив КП

Доброе утро, дорогие ижевчане! На календаре 21 сентября, четверг. Сегодня нас ждет теплая облачная погода, преимущественно без осадков. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

Днем на столбиках термометров мы увидим +24°C. При этом, обещают синоптики, сохраняется высокая пожароопасность в лесах. Будьте аккуратны, если решите съездить на природу! Ночью температура упадет до +14°C.

Атмосферное давление, как сообщает Яндекс.Погода, составит 750 мл ртутного столба, относительная влажность воздуха 40%, магнитное поле спокойное.

Отличного вам настроения и удачного дня!

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