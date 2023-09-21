Сосиски и помидоры подорожали в Удмуртии за неделю

За неделю в Удмуртии на 2,8% подешевел корвалол Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В период с 12 по 18 сентября на прилавках Удмуртии вновь произошли ценовые изменения. Об этом сообщает Удмуртстат.

Так за неделю на 9,92 руб. подорожали сосиски и сардельки. Также на 8,45 руб. поднялась цена на помидоры, на 6,24 руб. – на бананы и на 3,70 руб. – на молоко. В то же время на 8,72 руб. подешевела сметана и на 5,69 руб. – яблоки. Кроме того, на 1,40 руб. упала стоимость моркови.

Из непродовольственных товаров на 1,7% подорожали сухие корма для домашних животных и на 1,2% – женские гигиенические прокладки. При этом на 2,8% подешевел корвалол и на 1,9% – детские бумажные подгузники.

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