Численность населения Удмуртии уменьшилась на 4 тысячи человек

За январь-июль 2023 года из Удмуртии в другие регионы и страны уехало 7 590 человек Фото: Мария Бакланова

По данным на 1 января 2023 года численность населения Удмуртии составляла 1 442,3 тыс. человек. Как сообщает Удмуртстат, за 7 месяцев это число сократилось на 4 077 человек (за аналогичный период 2022 года – на 3 906 человек).

Основным фактором уменьшения населения стала естественная убыль. С января по июль 2023 года в регионе родилось 7 184 малыша и умерло 10 278 человек. Рождаемость упала на 3,4% (в целом по России – на 3%), а смертность – на 6,1% (по России – на 11%). Отмечается, что Удмуртия находится на 5 месте среди регионов ПФО по уровню рождаемости. Республику обошли Пермский край, Татарстан, Башкортостан и Оренбургская область.

За январь-июль 2023 года из Удмуртии в другие регионы и страны уехало 7 590 человек, а приехало в республику – 6 607 человек. Миграционная убыль составила 983 человека.

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