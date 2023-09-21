Гороскоп на день: 22 сентября Овны сумеют решить проблемы в отношениях, а Девы – в делах

Доверьтесь голосу сердца Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз на пятницу для всех знаков зодиака.

Овен

Успех не может сопровождать вас вечно. Сегодня вам предстоит столкнуться один на один с проблемами в отношениях, которых вы раньше предпочитали и вовсе не замечать. Но не переживайте. Любой спор еще можно решить словами. Главное – не рубите сгоряча.

Телец

Стремясь наладить отношения с окружающими, вам придется снизить собственные планки. Не все должны соответствовать вашим ожиданиям. Отнеситесь к людям так, как хотели бы, чтобы относились к вам.

Близнецы

Вас коснутся неожиданные перемены. Принять их будет не так-то просто, но благодаря им вы сумеете изменить вектор развития карьеры. Проявите терпение. Впереди встреча с судьбой.

Рак

Иногда воплощать мечты в реальность может быть непросто. Вы можете столкнуться с непониманием со стороны родных и близких. Оставайтесь верными себе и двигайтесь вперед несмотря ни на что. Постарайтесь сохранять спокойствие и не принимать колкости близко к сердцу. Рано или поздно вас поймут и примут.

Лев

Если вы сталкиваетесь с нарастающим давлением не зависящих от вас обстоятельств, возможно, пора задуматься о том, чтобы перестать бороться? Иногда лучше просто принять неизбежное, чем пытаться кому-то что-то доказать. Все наладится, если никуда не спешить.

Дева

Мелкие детали всегда могут влиять на исход событий. Потому не стоит забывать о них. Сегодня от вас потребуется максимальная концентрация в делах. Вы находитесь на пике продуктивности.

Весы

Принятие серьезных решений – это всегда не так просто, как хотелось бы. Вот и сегодня судьба не будет к вам милосердной. Решить проблемы с финансами можно, если отказаться от любви, или же поступить наоборот? Ваш выбор станет переломным моментом. Назад дороги уже нет.

Скорпион

Мелодия сердца позволит вам почувствовать на себе всю любовь этого мира. Ваша жизнь будет наполнена моментами счастья. Не бойтесь дарить его окружающим. Сегодня именно вы станете настоящим вдохновением для многих.

Стрелец

Ваша жизнь проносится слишком стремительно. Любые ваши цели могут быть достигнуты практически без труда. Плывите по течению. Поверьте, впереди для вас уготовано немало приятных сюрпризов.

Козерог

У вас могут появиться финансовые проблемы. Виной тому, скорее всего, окажется ваше желание помочь всем и вся. Не паникуйте раньше времени. Лучше проанализируйте свои расходы. Стоит подумать о себе и немного поэкономить. Не давайте деньги в долг, их не вернут вам.

Водолей

Любое перерождение болезненно. Однако сейчас оно как никогда вам необходимо. Смена работы, места жительства, отношений – все это может произойти всего за один день. Будет страшно, но удача не покинет вас.

Рыбы

Оставайтесь верными себе и своим друзьям. Тяжелый рабочий день сменится счастьем и предвкушением выходных. А прогулка на свежем воздухе поможет вам восстановить душевное равновесие и найти интересные знакомства.

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